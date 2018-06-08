На Сахалин надвигается тропический шторм «Маликси»

На погоду на Сахалине может существенно повлиять тропический шторм «Маликси», который сейчас находится в водах Филлипинского моря. Особенно его влияние будет ощущаться на юге Курильской гряды.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пока нельзя сказать, насколько велика опасность, связанная со штормом. Специалисты внимательно следят на траекторией его прохождения.

Тропическая депрессия, которая образовалась в Филлипинском море 4 июня, перешла в стадию тропического шторма (TS) минувшей ночью. Давление в центре вихря понизилось до 996 гПа. Скорость ветра вблизи центра - 18 м/с.

Шторм, набирая силу, в ближайшие сутки будет медленно смещаться в северном направлении. С 11 по 12 июня в зоне его влияния окажутся Японские острова. К 13 июня тайфун может повернуть к острову Хоккайдо и югу Курильской гряды и далее на юг Охотского моря. Там он начнет смещаться в сторону Камчатки.

В конце мая портал iz.ru сообщал о тропическом шторме «Мекуну», который обрушился на Аравийский полуостров. Больше всего пострадали Оман и йеменский остров Сокотра. погибли 11 человек, еще 30 пропали без вести.