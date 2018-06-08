Прямой эфир

На Сахалин надвигается тропический шторм «Маликси»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На погоду на Сахалине может существенно повлиять тропический шторм «Маликси», который сейчас находится в водах Филлипинского моря. Особенно его влияние будет ощущаться на юге Курильской гряды.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пока нельзя сказать, насколько велика опасность, связанная со штормом. Специалисты внимательно следят на траекторией его прохождения.

Тропическая депрессия, которая образовалась в Филлипинском море 4 июня, перешла в стадию тропического шторма (TS) минувшей ночью. Давление в центре вихря понизилось до 996 гПа. Скорость ветра вблизи центра - 18 м/с.

Шторм, набирая силу, в ближайшие сутки будет медленно смещаться в северном направлении. С 11 по 12 июня в зоне его влияния окажутся Японские острова. К 13 июня тайфун может повернуть к острову Хоккайдо и югу Курильской гряды и далее на юг Охотского моря. Там он начнет смещаться в сторону Камчатки.

В конце мая портал iz.ru сообщал о тропическом шторме «Мекуну», который обрушился на Аравийский полуостров. Больше всего пострадали Оман и йеменский остров Сокотра. погибли 11 человек, еще 30 пропали без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 24 тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за шторма «Альберто»
Более 2,6 тыс. домов остались без света из-за шторма во Флориде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017