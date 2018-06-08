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Политолог назвал поучительным отказ Трампа от переговоров с Мэй

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Фото: Global Look Press/John Macdougall
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Решение президента США Дональда Трампа об отказе от переговоров с британским премьером Терезой Мэй было рациональным, а сам этот шаг — поучительный. Такое мнение в беседе с порталом iz.ru высказал политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Ранее 8 июня стало известно, что Трамп и Мэй не планируют проводить двустороннюю встречу на саммите G7 в Канаде. По словам осведомленных источников, американский лидер устал от «учительского» тона главы правительства Соединенного королевства. 

«Трамп прекрасно понимает, что за «карлики» стоят у власти в некоторых европейских государствах. В том числе в Великобритании. Трамп поставил Терезу Мэй на место. Это было разумное, рациональное и предсказуемое решение. Никаких эмоций в данном случае, хотя часто Трампа обвиняют в том, что он принимает эмоциональные решения», — считает Домрин. 

По мнению эксперта, для выстраивания отношений Лондона и Вашингтона Мэй могла бы покинуть пост в правительстве.

«Великобритания меньше всего заинтересована в ухудшении отношений с США. Или Тереза Мэй себя начнет вести по-другому, или мы дождемся смены курса и смены премьер-министра Великобритании для того, чтобы отношения стали более рациональными и логичными. И чтобы меньше всего они строились вот на этой риторике, которую себе позволяют европейские лидеры. Тереза Мэй приходит и уходит, Трамп пришел на долго», — сказал Домрин.

По словам политолога-американиста, отказ Трампа от переговоров с Мэй показывает, какое место на обочине международной политики занимает нынешнее британское правительство. И это имеет отношение не только к британо-американским отношениям. 

«Тем самым Трамп дает понять всему остальному миру, что есть некоторые нерукопожатные лидеры некоторых стран. В данном случае таким лидером является госпожа Мэй», — заключил эксперт.

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