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Около 3 тыс. бродячих собак насчитали в Магадане

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В Магадане насчитывается около 3 тыс. безнадзорных собак. Работу по отлову и содержанию животных проводит ООО «Право на жизнь». Компания заключила муниципальный контракт на 2 млн 123 тыс. рублей. Однако этих денег хватает на то, чтобы обеспечить лишь 269 собак.

Об этом говорилось на заседании Общественной палаты Магадана, на котором с докладом выступил глава департамента ЖКХ мэрии города Анатолий Худинин. В связи с напряженной ситуацией представители магаданских общественных организаций выступили с инициативой об ускорении принятия федерального закона о безнадзорных животных. Региональный закон действует с 2016 года, отмечает ИА MagadanMedia.

В конце мая портал iz.ru сообщал о том, что в Ростовской области предложили новый проект по урегулированию проблемы бездомных животных. Согласно этой инициативе, уже через восемь лет в регионе не должно остаться безнадзорных собак. Животных при этом планируется сокращать гуманным и естественным путем.

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