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Южнокорейских репортеров поймали при попытке проникнуть в дом посла КНДР в Сингапуре

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудников южнокорейского СМИ, пытавшихся пробраться в резиденцию посла КНДР в Сингапуре.

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Как сообщается на странице сингапурской полиции в Facebook, попытка проникновения была совершена днем 7 июня. Судя по предоставленной правоохранителями информации, в инциденте были замешаны четыре человека — трое сотрудников телерадиокомпании Korean Broadcasting System (KBS) и их гид-переводчик.

Представители KBS 42 и 45 лет были задержаны, в отношении еще одного 31-летнего журналиста и 29-летнего экскурсовода ведется расследование. Кроме того, репортеров лишили аккредитации на предстоящем в Сингапуре саммите лидеров США и КНДР.

Правонарушителям грозит до трех месяцев лишения свободы и штраф в размере до $1,5 тыс.

Встреча президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня. Проведение мероприятия запланировано в в отеле Capella на острове Сентоса.

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