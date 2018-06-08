Обнаруженного в московской промзоне льва отправят в Абаканский зоопарк

Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды отправит в Абаканский зоопарк льва Лемика, которого нашли в промзоне Бирюлева Западного.

Хищника заметили зимой во время патрулирования на улице 3-я Никопольская. Так как у владельцев не было документов на зверя, льва поместили в Центр реабилитации диких животных «Простар+». Об этом сообщает Сибирское агентство новостей. В Абаканском зоопарке проживает 163 вида животных, 53 из них — краснокнижные.

Портал iz.ru писал, что зоопарк Липецка решил отослать в другой город 10-летнего льва. Причина — его солидный возраст, а также то, что на днях в зоопарк из Москвы прибыли молодые львята. В администрации посчитали, что трех львов для одного зоопарка будет слишком много. Содержать хищников, каждый из которых съедает в день по 10 кг мяса, весьма накладно для муниципального зверинца.