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Сотни новых светильников устанавливают на улицах Хабаровска

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На одной из улиц Хабаровска, Производственной, устанавливают световые опоры. Объект был сдан в эксплуатацию в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На этой улице в скором времени зажгутся 112 современных светодиодных светильников.

Как отмечает ИА AmurMedia, современные фонари также будут установлены и в сквере поселка им. Горького. В скором времени там появятся 75 декоративных стоек с торшерами. Их также оснастят светодиодными лампами.

Работы по освещению улицы Лермонтова завершены, фонари в вечернее время загораются на участке от памятника «Танк» до школы. Здесь установлены 23 фонаря, оснащенные натриевыми лампами.

Городские власти также намерены до конца года установить еще 184 световые опоры на Краснореченской улице.

Портал iz.ru 6 июня сообщал о том, что в Орле, по словам местных жителей, фонари не отключаются в дневное время. Речь идет о центральных улицах Северного района.

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