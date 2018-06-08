Прямой эфир

Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде подпишут итоговый документ без лидера США Дональда Трампа.

«Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами», — написал Макрон в Twitter.

Саммит G7 будет пройдет 8 и 9 июня в канадской провинции Квебек.

8 июня стало известно, что Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были пройти на саммите. Причиной этого стал «учительский тон» британского премьера. 

При этом Трамп планирует провести встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Макроном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон представил Вашингтону условия подписания декларации G7
Трамп проведет встречи с Трюдо и Макроном на саммите G7

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017