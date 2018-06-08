Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа‍

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде подпишут итоговый документ без лидера США Дональда Трампа.

«Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами», — написал Макрон в Twitter.

Саммит G7 будет пройдет 8 и 9 июня в канадской провинции Квебек.

8 июня стало известно, что Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были пройти на саммите. Причиной этого стал «учительский тон» британского премьера.

При этом Трамп планирует провести встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Макроном.