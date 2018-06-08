В Москве предложили создать единый дизайн киосков с шаурмой

Активисты общественного движения правоохранительной направленности «Безопасная столица» предложили проектировать дизайн киосков, торгующих шаурмой в Москве, в одном формате. Об этом сообщил координатор Антон Акишин в пятницу, 8 июня.

По его словам, участники проекта провели проверку ларьков и теперь хотят организовать круглый стол с представителями Роспотребнадзора.

«Мы обсудим, как киоски привести в единый нормальный вид. Этому виду будет соответствовать и цена, и качество. Это будет единый формат палаток, которые продают такую продукцию. Также стоит обсудить возможность определить единого поставщика мяса», — сказал Акишин, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

Члены «Безопасной столицы» также выдвинули свои предложения по контролю киосков. В частности, они выступили за приостановку деятельности торговцев некачественной продукцией и проведение массовых проверок с Роспотребнадзором на наличие медицинских книжек у персонала, а также за контроль качества мясной продукции. По словам Акишина, основная проблема киосков с шаурмой заключается в отсутствии необходимых сертификатов у продавцов.

Проект «Безопасная столица» действует с 1 июля 2015 года. Его основными задачами является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений, информирование населения о нормах поведения в общественных местах.

13 мая шестеро рабочих были госпитализированы с симптомами отравления в Москве. По данным Роспотрбенадзора, причиной их недомогания предположительно стала шаурма, купленная в палатке в Капотне.