Музыкальные лавочки установили в парке Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске в парке культуры и отдыха появились музыкальные скамейки в виде раскрытых книг. Необычные лавочки разместили вдоль дорожки для роллеров возле аллеи сакуры. Сейчас идет установка и настройка музыкальных композиций.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в администрации парка, скамейки передало им МБУ «Зеленый город». Всего их 10 штук. До 12 июня или после выходных лавочки должны начать исполнять музыкальные композиции.

Сами скамейки представляют собой страницы книги, на которых написаны цитаты великих классиков, таких как Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Антон Чехов и Федор Достоевский. Чтобы запустить музыку, нужно нажать на кнопку на краю «книги». В основном исполняются классические произведения.

В администрации парка опасаются, что музыкальные скамейки испортят вандалы. Поэтому там решили установить охрану, которая будет дежурить и в дневное, и в ночное время. Кроме того, в парке установлены камеры.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в домах образцового содержания в Хабаровске будут организованы небольшие библиотеки. Таким образом, жильцы смогут найти для себя книгу, не отходя далеко от квартиры.



