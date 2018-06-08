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В Совфеде ответили на заявление главы МИД Турции о Крыме

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, раскритиковавшего европейские страны за то, что они стали меньше внимания уделять крымскому вопросу.

По словам сенатора, заявление турецкого дипломата не способствует улучшению отношений между Москвой и Анкарой.

«Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию», — отметил Косачев в беседе с «РИА Новости».

Заявление Чавушоглу прозвучало накануне, 7 июня, во время ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре.

«Турция не признает и не будет признавать «аннексию Крыма». Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме. Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на информагентство İhlas.

Отмечается, что на ужине присутствовали глава украинского МИД Павел Климкин и депутат Верховной рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказалось за воссоединение с РФ. Украина результатов плебисцита не признала и по-прежнему считает Крым своей территорией, аннексированной Россией. В Москве настаивают на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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