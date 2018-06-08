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Стена гостиницы рухнула в Рубцовске Алтайского края

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В Рубцовске Алтайского края ночью 7 июня обрушилась стена бывшей гостиницы «Алей», сообщают очевидцы в Facebook. В другом крыле здания напротив светомузыкального фонтана располагается городской суд.

Со слов свидетелей, о возможном обрушении в администрации знали уже несколько дней назад, передает altapress.ru. Гостиница находится на балансе МУП «Центральный рынок».

По данным газеты «Местное время», возле здания выставили оцепление, на место ЧП никого не пускают. Напомним, в Барнауле 7 июня стена магазина упала на припаркованные машины.

Ранее портал iz.ru писал, что рухнувшую часть фасада Кройц-аптеки в Калининграде заменят новоделом. Глава горсовета Андрей Кропоткин отметил, что эскиз ему очень понравился. Обрушение исторического здания на улице Фрунзе произошло 28 мая. 

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