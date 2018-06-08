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Мэр Новосибирска отказался от участия в выборах губернатора‍

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не будет участвовать в дострочных выборах губернатора. Он считался основным конкурентом врио главы Новосибирской области Андрея Травникова. 

«Достигнуто соглашение по взаимодействию. Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра», — сказал Локоть журналистам, передает «РИА Новости».

По его словам, теперь открывается возможность «вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития».

«Ради этого я принял решение, согласованное с КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора», — добавил мэр. 

В апреле Травников заявил о намерении участвовать в выборах губернатора от партии «Единая Россия». Сообщалось, что от КПРФ будет выдвинут кандидатом на этот пост Анатолий Локоть. 

Досрочные выборы состоятся в Новосибирской области 9 сентября.

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