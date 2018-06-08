Поджог стал причиной пожара в бане в Биробиджане

Этой ночью произошел пожар в одной из бань в Биробиджане. Сообщение о возгорании на улице Черноморской поступило на пульт дежурного в 01:32 по местному времени. Пожарных вызвали сотрудники полиции, которые патрулировали этот район.

С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. Возгорание было локализовано, огонь не распространился на соседние дома. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО, после обследования места происшествия было установлено, что баню подожгли. Виновник с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают.

Портал iz.ru сегодня сообщил о крупном пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле. Погибли муж с женой и три их маленькие дочери. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.