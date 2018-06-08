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СМИ сообщили о ликвидации боевика в Ингушетии

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Фото: ТАСС
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В Назрановском районе Ингушетии проходит спецоперация по ликвидации боевиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника журналистов, силовики заблокировали двух членов бандподполья в частном доме. Один из них, по предварительным данным, ликвидирован.

3 июня в двух селах Цумадинского района Дагестана прошла контртеррористическая операция. Силовики разыскивали боевиков и их пособников. «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило о ликвидации главаря цумадинской банды. Среди личного состава и мирного населения потерь не было.

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