СМИ сообщили о ликвидации боевика в Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии проходит спецоперация по ликвидации боевиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника журналистов, силовики заблокировали двух членов бандподполья в частном доме. Один из них, по предварительным данным, ликвидирован.

3 июня в двух селах Цумадинского района Дагестана прошла контртеррористическая операция. Силовики разыскивали боевиков и их пособников. «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило о ликвидации главаря цумадинской банды. Среди личного состава и мирного населения потерь не было.