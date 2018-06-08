Жену и дочь россиянина Биткова выпустили из тюрьмы под домашний арест в Гватемале

В четверг, 7 июня, по решению суда в Гватемале жену и дочь гражданина России Игоря Биткова, задержанного за использование поддельных документов, выпустили из тюрьмы под домашний арест. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в стране Андрей Федоровых в пятницу, 8 июня.

«Вся семья — под домашним арестом в качестве замещающей меры наказания. За это просили залог в 100 тыс. кетсалей (около $13,5 тыс.), но защита посчитала, что это слишком много, в итоге залог составил 20 тыс. кетсалей (около $2,7 тыс.)», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Андрея Федоровых, главный аргумент защиты Битковых — это Палермская конвенция ООН, по которой мигранты не могут быть обвиняемыми по делам, связанным с подделкой документов.

Игорь Битков — экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании. УМВД по Калининградской области заочно обвиняет его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) Неманского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК). От его действий пострадало несколько банков, в том числе ВТБ.

В 2015 году Игорь Битков, его жена Ирина и дочь Анастасия были задержаны в Гватемале за использование поддельных документов. Они были приговорены к длительным срокам заключения. Полиция центральноамериканской страны перевела самого Биткова под домашний арест в конце мая 2018 года по состоянию здоровья.