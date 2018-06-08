Овечкин признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф Кубка Стэнли. Также российский хоккеист стал лучшим снайпером как регулярного чемпионата (49 голов), так и плей-офф (15).

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В пятом матче финальной серии «Вашингтон» одержал верх над «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе и закончилась со счетом 4:3.

Шайбами отметились игроки «Вашингтона» Якуб Врана, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер. Среди «Вегас Голден Найтс» шайбы забросили Нейт Шмидт, Давид Перрон и Райлли Смит.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что позитивное влияние на игру нападающего команды Александра Овечкина оказывает его супруга Анастасия Шубская. Они поженились в августе 2016 года.

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