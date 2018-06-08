Прямой эфир

Трамп раскритиковал Канаду и Францию за высокие пошлины для США‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и французского лидера Эммануэля Макрона в создании барьеров для торговли, а также установке огромных пошлин для американских товаров. 

«Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они взимают с США огромные тарифы и создают неденежные барьеры», — написал Трамп на своей странице в Twitter за день до саммита стран G7.

Он добавил, что Евросоюз получает от торговли с Америкой $151 млрд в год, а в Канаду не пускают фермеров из США. Трамп также выразил надежду, что сможет встретиться с Макроном и Трюдо на полях саммита G7.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, а также Канады и Мексики. Также было объявлено о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп заявил, что это поможет поддержать американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меланья Трамп не давала Джулиани права говорить от ее лица о Клиффорд
Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких пошлинах для США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017