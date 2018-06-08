Трамп раскритиковал Канаду и Францию за высокие пошлины для США‍

Президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и французского лидера Эммануэля Макрона в создании барьеров для торговли, а также установке огромных пошлин для американских товаров.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они взимают с США огромные тарифы и создают неденежные барьеры», — написал Трамп на своей странице в Twitter за день до саммита стран G7.

Он добавил, что Евросоюз получает от торговли с Америкой $151 млрд в год, а в Канаду не пускают фермеров из США. Трамп также выразил надежду, что сможет встретиться с Макроном и Трюдо на полях саммита G7.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, а также Канады и Мексики. Также было объявлено о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп заявил, что это поможет поддержать американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей.