Трамп раскритиковал Макрона и Трюдо за высокие пошлины для США

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обвинил руководство Франции Канады в установлении высоких торговых пошлин и создании барьеров для американских фермеров.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру [Канады Джастину] Трюдо и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры», – написал он в Twitter.

По словам американского лидера, торговая политика Евросоюза и Канады является «нечестной» по отношению к фермерам, работникам и компаниям в США.

«Отмените пошлины и барьеры, и мы не только приведем [наши ограничения] в соответствие, но и пойдем дальше», — добавил президент.

Власти Соединенных Штатов с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей.