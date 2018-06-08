Прямой эфир

Трамп раскритиковал Макрона и Трюдо за высокие пошлины для США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обвинил руководство Франции Канады в установлении высоких торговых пошлин и создании барьеров для американских фермеров.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру [Канады Джастину] Трюдо и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры», – написал он в Twitter.

По словам американского лидера, торговая политика Евросоюза и Канады является «нечестной» по отношению к фермерам, работникам и компаниям в США.

«Отмените пошлины и барьеры, и мы не только приведем [наши ограничения] в соответствие, но и пойдем дальше», — добавил президент. 

Власти Соединенных Штатов с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэй заявила о необходимости пропорционально ответить на пошлины США
Глава минфина США просит Трампа вывести Канаду из-под действия пошлин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017