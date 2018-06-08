МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе

Гроза с сильным ветром ожидается в Москве в пятницу, 8 июля, передает Росгидромет.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 08 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, дождь, местами гроза», — говорится в сообщении МЧС в Twitter.

В Ведомстве отмечают, что порывы ветра при грозе могут достигать 9 м/с, и просят жителей и гостей столицы быть острожными и внимательными на улицах города в непогоду.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что холодная погода продлится в регионе до конца недели.