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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Гроза с сильным ветром ожидается в Москве в пятницу, 8 июля, передает Росгидромет.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 08 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, дождь, местами гроза», — говорится в сообщении МЧС в Twitter.

В Ведомстве отмечают, что порывы ветра при грозе могут достигать 9 м/с, и просят жителей и гостей столицы быть острожными и внимательными на улицах города в непогоду.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что холодная погода продлится в регионе до конца недели. 

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