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Посмертный альбом Принса выйдет в 2018 году

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Фото: TASS/Yui Mok
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Посмертный альбом Принса выйдет в 2018 году. Он будет приурочен к 60-летию со дня рождения певца.

Альбом под названием «Prince & A Microphone 1983» будет содержать девять треков. Туда войдут неизданные записи, в том числе ранние версии хита Purple Rain, передает «Газета.ру».

Американский музыкант Принс Роджерс Нельсон умер 21 апреля 2016 года на 58-м году жизни. Певец скончался из-за случайной передозировки опиоидным болеутоляющим.

Наследники музыканта ранее подали в суд на медиков. По мнению родных певца, его смерть была вызвана отсутствием правильного ухода со стороны фармацевтов и врачей.

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