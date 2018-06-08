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Эрдоган назвал возможную дату отмены режима ЧП в Турции

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Фото: TASS/Depo Photos
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Режим чрезвычайного положения в Турции может быть отменен после парламентских выборов 24 июня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«После выборов, возможно, пойдет речь о том, чтобы отменить режим ЧП», — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота. Режим семь раз продлевали на трехмесячный срок.

В середине июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, который был организован членами «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). В результате беспорядков погибли 308 человек, еще 1,5 тыс. человек получили ранения.

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