Прямой эфир

Меланья Трамп не давала Джулиани права говорить от ее лица о Клиффорд

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена президента США Меланья Трамп не давала права адвокату своего супруга Рудольфу Джулиани делать комментарии от ее лица в отношении заявлений бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд о ее предполагаемой связи с Дональдом Трампом около 10 лет назад. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Стефани Гришэм.

В постели с президентом
Секс-скандал с Трампом набирает обороты

По ее словам, Меланья Трамп оставляет право отвечать на вопросы, которые затрагивают ее личную жизнь, за собой. Кроме того, Гришэм заявила, что первая леди никогда не делилась с Джулиани своими мыслями по поводу чего-либо, сообщает ТАСС.

7 июня на деловой конференции Globes в Израиле бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что супруга президента США Меланья Трамп верит своему мужу, а не заявлениям порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, о связи с Дональдом Трампом.

В середине января в СМИ появились сообщения, что порноактриса получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат.

После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.

21 марта она согласилась пройти проверку на детекторе лжи, в ходе которой подтвердились заявления актрисы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юрист Трампа обвинил адвоката порноактрисы в утечках информации
Порнозвезда предупредила Трампа о «надвигающемся шторме»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017