Меланья Трамп не давала Джулиани права говорить от ее лица о Клиффорд

Жена президента США Меланья Трамп не давала права адвокату своего супруга Рудольфу Джулиани делать комментарии от ее лица в отношении заявлений бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд о ее предполагаемой связи с Дональдом Трампом около 10 лет назад. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, Меланья Трамп оставляет право отвечать на вопросы, которые затрагивают ее личную жизнь, за собой. Кроме того, Гришэм заявила, что первая леди никогда не делилась с Джулиани своими мыслями по поводу чего-либо, сообщает ТАСС.

7 июня на деловой конференции Globes в Израиле бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что супруга президента США Меланья Трамп верит своему мужу, а не заявлениям порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, о связи с Дональдом Трампом.

В середине января в СМИ появились сообщения, что порноактриса получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат.

После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.

21 марта она согласилась пройти проверку на детекторе лжи, в ходе которой подтвердились заявления актрисы.