К поискам пропавшего на Колыме ребенка привлекли вертолет

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов поручил задействовать вертолет в поисках пропавшего накануне ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, днем 7 июня отдыхавший на берегу реки Ола мужчина увидел плывущего по течению ребенка и попытался его спасти.

«Попытка оказалась неудачной, мужчина попал в реанимацию Ольской центральной районной больницы. Узнав о происшествии, врио губернатора поручил привлечь все силы и средства к поискам ребенка, в том числе вертолет», — говорится в сообщении.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы 85 человек, 12 единиц техники, 6 плавсредств. Также для оказания необходимой помощи привлечены силы и средства четырех служб РСЧС — 46 человек, 7 единиц техники, 2 плавсредства.