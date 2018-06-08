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Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких пошлинах для США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады и Франции в установлении высоких торговых пошлин и создании барьеров в торговле для американских компаний.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру [Канады Джастину] Трюдо и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры», — написал американский лидер в Twitter.

Он добавил, что при нынешнем размере пошлин торговый профицит ЕС с США составляет $151 млрд.

«С нетерпением жду, когда встречусь с ними (Трюдо и Макроном — ред.) завтра», — отметил Трамп в преддверии саммита «Большой семерки»

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.

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