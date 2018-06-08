Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких пошлинах для США

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады и Франции в установлении высоких торговых пошлин и создании барьеров в торговле для американских компаний.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру [Канады Джастину] Трюдо и президенту [Франции Эммануэлю] Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры», — написал американский лидер в Twitter.

Он добавил, что при нынешнем размере пошлин торговый профицит ЕС с США составляет $151 млрд.

«С нетерпением жду, когда встречусь с ними (Трюдо и Макроном — ред.) завтра», — отметил Трамп в преддверии саммита «Большой семерки».

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.