Англия выиграла у Коста-Рики в преддверии ЧМ-2018

Сборная Англии одержала уверенную победу над командой Коста-Рики в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Встреча, проходившая на стадионе «Эланд Роуд» в Лидсе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол на 13-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтеда» Маркус Рэшфорд. Окончательную точку во встрече поставил форвард «Арсенала» Дэнни Уэлбек на 76-й минуте.

Сборная Англии на мундиале сыграет в группе G, где ей будут противостоять Бельгия, Панама и Тунис. Костариканцы определены в группу Е, где сыграют с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Накануне сборная Бельгии разгромила команду Египта (3:0) в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира.