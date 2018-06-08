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Англия выиграла у Коста-Рики в преддверии ЧМ-2018

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Фото: ТАSS/PA Images/Mike Egerton
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Сборная Англии одержала уверенную победу над командой Коста-Рики в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Встреча, проходившая на стадионе «Эланд Роуд» в Лидсе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол на 13-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтеда» Маркус Рэшфорд. Окончательную точку во встрече поставил форвард «Арсенала» Дэнни Уэлбек на 76-й минуте. 

Сборная Англии на мундиале сыграет в группе G, где ей будут противостоять Бельгия, Панама и Тунис. Костариканцы определены в группу Е, где сыграют с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Накануне сборная Бельгии разгромила команду Египта (3:0) в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира.

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