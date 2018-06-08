Помпео заявил о визите в Китай после саммита США-КНДР

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что поедет в Пекин после саммита с КНДР в Сингапуре, а также продолжит консультации с Южной Кореей и Японией.

В ходе пресс-конференции в Белом доме Помпео отметил, что будет сопровождать президента США Дональда Трампа на саммите в Сингапуре, а затем посетит Пекин, чтобы подчеркнуть необходимость соблюдения всех санкций против КНДР, пишет «РИА Новости».

Также госсекретарь заявил, что готов провести встречи с южнокорейскими и японскими коллегами для продолжения консультаций и координирования.

Ранее в ходе конференции Помпео заявил, что Трамп готов предоставить гарантии безопасности Северной Корее в случае денуклеаризации.

Белый дом анонсировал встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4:00 мск) 12 июня. Американский лидер отмечал, что решил пока не отменять санкций против Пхеньяна, однако заверил, что вводить новые ограничения не собирается.