СМИ заявили об использовании руководством КНДР техники Apple и Samsung

Политические и военный власти КНДР ежедневно используют для доступа в интернет оборудование и программное обеспечение таких компаний, как Apple, Microsoft и Samsung. К такому выводу пришли сотрудники американской фирмы Recorded Future, работающей в сфере кибербезопасности.



«Использовав данные за период с декабря [2017 года] по середину апреля [2018 года], мы собрали воедино значительный объем информации о технологической архитектуре Северной Кореи, включая виды, изготовителей и модели компьютерного оборудования и программного обеспечения, которыми пользуются руководители Северной Кореи для получения доступа в интернет», – приводит цитату из доклада телеканал CNN.

Специалисты проанализировали данные сторонних производителей, геолокации IP-адресов, а также открытые материалы разведывательного назначения, и пришли к заключению, что члены северокорейского руководства и их семьи для входа в интернет пользуются товарами американского и южнокорейского производства.

Эксперты отмечают, что зафиксированные на территории КНДР операции носят единичный характер.

«В лучшем случае только такому узкому кругу в Северной Корее, как руководству партии, вооруженных сил и разведки, а также членам их семей разрешено владеть личными компьютерами и пользоваться глобальным интернетом», — говорится в отчете.