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Помпео заявил о готовности Трампа предоставить КНДР гарантии безопасности

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Северной Корее в случае денуклеаризации. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

В ходе пресс-конференции в Белом доме глава Госдепартамента заявил, что американский лидер признает желание северокорейских властей обеспечить безопасность и готов это сделать в случае отказа страны от оружия массового поражения, пишет «РИА Новости».

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность подписать соглашение об окончании Корейской войны 1950–1953 годов и рассказал, что хорошо подготовился к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Белый дом анонсировал встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4:00 мск) 12 июня. Американский лидер отмечал, что решил пока не отменять санкций против Пхеньяна, однако заверил, что вводить новые ограничения не собирается.

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