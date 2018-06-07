В Мексике у отмывавшей деньги наркокартелей банды изъяли $10,5 млн

Силовики в Мексике изъяли $10,5 млн у участников банды, которую подозревают в отмывании денег в интересах незаконных формирований, в том числе наркокартеля «Халиско – Новое поколение». Об этом пишет газета Milenio.

В ходе рейда в Мехико сотрудники правоохранительных органов задержали 10 человек — четверо граждан Мексики и шесть выходцев из КНР. Как отметили в прокуратуре, эти люди были членами международной сети финансовых операторов, которые взаимодействовали с различными преступными организациями.

Участникам банды предъявили обвинения, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце мая правоохранители задержали в колумбийском Медельине бывшего лидера синдиката убийц Джона Хайро Веласкеса по прозвищу Попай. Ранее он был подчиненным наркобарона Пабло Эскобара.