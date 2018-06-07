«Северный поток-2» получил разрешение пройти по суше

Минстрой России разрешил компании Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток – 2» — проложить экспортный газопровод в Европу по суше по территории Ленинградской области.

В компании-разработчике сообщили, что планируют начать работы в ближайшее время. Данный вариант прокладки газопровода по суше также согласован Государственной экологической экспертизой, сообщает «Коммерсант».

Также компания ожидает еще одно разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море России от Росприроднадзора.

Кроме того, 7 июня кабинет министров Швеции одобрил строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Компания уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от Германии и Финляндии. Теперь ожидается получение разрешений от Дании.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода в Германию из России по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако затруднился уточнить, в каких объемах.