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«Северный поток-2» получил разрешение пройти по суше

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Минстрой России разрешил компании Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток – 2» — проложить экспортный газопровод в Европу по суше по территории Ленинградской области.

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В компании-разработчике сообщили, что планируют начать работы в ближайшее время. Данный вариант прокладки газопровода по суше также согласован Государственной экологической экспертизой, сообщает «Коммерсант».

Также компания ожидает еще одно разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море России от Росприроднадзора.

Кроме того, 7 июня кабинет министров Швеции одобрил строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Компания уже получила все необходимые разрешения на реализацию проекта от Германии и Финляндии. Теперь ожидается получение разрешений от Дании.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода в Германию из России по дну Балтийского моря. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство «Северного потока – 2», транзит газа через Украину сохранится. Однако затруднился уточнить, в каких объемах.

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