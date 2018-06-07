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Прилепин прокомментировал ответ Путина на вопрос про Донбасс

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Писатель Захар Прилепин оценил ответ президента россии Владимира Путина на его вопрос о Донбассе в рамках традиционной «прямой линии».

Прилепин является советником главы самопровозглашенной республики и офицером армии ДНР. В обращении к российскому президенту писатель рассказал об опасениях, что украинские силовики начнут военную операцию в регионе во время ЧМ-2018.

Путин, в свою очередь, выразил надежду, что такого сценария развития событий не случится. Он подчеркнул, что при подобном развитии событий «последствия для украинской государственности будут серьезными».

По словам Прилепина, ответ российского лидера удовлетворил его ожидания. «Те вещи, которые мне важны, они прозвучали», — сказал он.

Украинские войска начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. По данным ООН, в результате конфликта уже погибли более 10 тыс. человек.

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