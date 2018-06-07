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Путин прокомментировал во время «прямой линии» резкий рост цен на бензин

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Во время «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назвал причиной резкого роста цен на бензин неудачные действия правительства. По мнению лидера государства, бензин подорожал в результате неточного регулирования.

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«Это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись», – сказал Путин.

Президент назвал повышение цен на топливо неправильным и недопустимым. За ситуацией на рынке нефтепродуктов будет следить Федеральная антимонопольная служба, а правительство уже приняло меры по стабилизации цен на бензин, добавил он.

В конце мая президент российского Независимого топливного союза Павел Баженов в интервью порталу iz.ru заявил, что цена бензин и дизель в нынешних экономически условиях должна быть выше на пять рублей. 

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями нефтяной отрасли зафиксировал ключевые параметры предстоящего налогового маневра.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

С начала июня для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо: на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тыс. рублей за тонну.

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