Путин прокомментировал во время «прямой линии» резкий рост цен на бензин

Во время «прямой линии» президент РФ Владимир Путин назвал причиной резкого роста цен на бензин неудачные действия правительства. По мнению лидера государства, бензин подорожал в результате неточного регулирования.

«Это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись», – сказал Путин.

Президент назвал повышение цен на топливо неправильным и недопустимым. За ситуацией на рынке нефтепродуктов будет следить Федеральная антимонопольная служба, а правительство уже приняло меры по стабилизации цен на бензин, добавил он.

В конце мая президент российского Независимого топливного союза Павел Баженов в интервью порталу iz.ru заявил, что цена бензин и дизель в нынешних экономически условиях должна быть выше на пять рублей.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями нефтяной отрасли зафиксировал ключевые параметры предстоящего налогового маневра.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

С начала июня для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо: на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо на 2 тыс. рублей за тонну.