«Газпром» обжаловал в швейцарском суде арест имущества «Нафтогазом»

Российская корпорация «Газпром» обжаловала в швейцарском суде арест имущества по требованию украинского «Нафтогаза». Представители компании намерены получить доступ к материалам дела в ближайшее время.

В российской компании подчеркнули, что не получили официальных уведомлений в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража в Швейцарии. Они намерены получить полный доступ к материалам дела, а также обжаловать действия судебных приставов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также отмечается, что «Газпром» намерен подать аналогичное заявление в суд Нидерландов. О решении обжаловать решение суда ранее была уведомлена украинская сторона.

Суд Стокгольма вынес решение по спору компаний в декабре 2017 года и феврале 2018 года, обязав российский концерн выплатить украинской стороне $2,56 млрд. В марте «Газпром» заявил, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировал процедуру расторжения контрактов с Киевом на транзит и поставку газа, которые были предметом спора, а также обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции.

5 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии. Глава Минэнерго России Александр Новак назвал предвзятым и дискриминационным решение Стокгольмского арбитражного суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». По его словам, инстанция приняла абсолютно разные, противоречащие логике решения по двум контрактам, которые взаимосвязаны между собой.

7 июня заместитель начальника юридического департамента российского концерна Сергей Кузнец заявил, что в решении Стокгольмского арбитража нет никаких сроков выплат, поэтому Украина отчасти торопится с взысканием $2,6 млрд с «Газпрома».