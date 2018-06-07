Трамп хочет опубликовать «теплое и милое» письмо лидера КНДР

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал теплым и милым письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, переданное ему на прошлой неделе. Политик выразил надежду, что ему разрешат его опубликовать.

«Очень теплое, милое письмо, я очень за него благодарен. Ничего кроме «мы будем рады видеть вас», «надеемся на проведение саммита», — рассказал Трамп в четверг, 7 июня, на пресс-конференции с премьером Японии, сообщает «РИА Новости».

Послание американскому президенту от лидера КНДР передала северокорейская делегация во время переговоров в Вашингтоне, 2 июня Белый дом опубликовал фото Трампа с этим письмом.

Президент США встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, саммит начнется в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

Ранее 7 июня Трамп заявил, что пока не снимет санкций против КНДР, но и не будет вводить новые ограничения.