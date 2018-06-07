Сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар

Вечером 7 июня в краснодарском аэропорту приземлился самолет с игроками сборной Испании по футболу.

Сразу из аэропорта испанцы на автобусе отправились в академию ФК «Краснодар», где их встретили мэр города Евгений Первышов и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.

8 июня футболисты проведут открытую тренировку для журналистов. 9 июня испанская команда сыграет с Тунисом на стадионе «Краснодар». На этот матч продано более 30 тыс. билетов. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Напомним, сборная Ирана по футболу первой прибыла в Россию для подготовки к чемпионату мира по футболу. Самолет с национальной командой исламской республики приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 5 июня. Команду в аэропорту встретил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.