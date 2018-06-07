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Собаку убило током от оборванных проводов в Свердловской области

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Жители Алапаевска Свердловской области обеспокоены проблемой с проводами, которые валяются прямо на дороге. Они уже стали причиной гибели собаки.

Как рассказала местная жительница, инцидент произошел 6 июня после 21:00 на улице Краснофлотцев. На ее глазах током от проводов убило бездомную собаку, которую они с соседями подкармливали, сообщает «ТагилСити.Ру».

На место происшествия была вызвана «Горсеть», но по приезде специалисты отказались что-либо предпринимать, объяснив это тем, что провода телефонные и к ним отношения не имеют. Теперь местные жители переживают за своих детей.

Провода оказались на земле из-за сильного ветра. 4 июня на улице Краснофлотцев столб с проводами упал.

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