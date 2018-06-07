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Перечень дорог под реконструкцию утвержден в Челябинске

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Перечень дорог, которые планируют реконструировать или построить заново в этом году, сформирован и утвержден в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году планируют выполнить реконструкцию транспортного узла на пересечении автомобильной дороги между Троицким и Уфимским трактами и улицы Челябинской. Помимо этого, будет реконструирован участок дороги по улице Воровского — от улицы Сони Кривой до улицы Салтыкова, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Также в список вошли улица Парковая, отрезки улиц Енисейская, Петра Столыпина и Петра Сумина, Тепличная, Скульптора Головницкого, проспект имени Героя России Евгения Родионова, 3-я Эльтонская.

На данный момент ведется согласование и подготовительные процедуры для аукциона на проведение работ еще на шести улицах.

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