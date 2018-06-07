Птичий дом появился в Хабаровске

Жители Хабаровска создали арт-объект Птичий дом в Северном парке. Конструкция состоит из скрепленных вместе 84 раскрашенных скворечников.

Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», из-за опасности вандализма городок для пернатых разместили около пруда — так сооружение простоит дольше. Пока Птичий город служит фотозоной, создатели надеются, что скоро его заселят крылатые жильцы.

Недавно в Хабаровске был установлен всемирно известный арт-объект «Пока живу, хочу успеть…». Такой проект есть еще в Перми, Санкт-Петербурге и Москве.