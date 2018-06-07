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Житель Пензы провалился в коллектор теплотрассы

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Мужчина провалился в коллектор теплотрассы около одного из торговых центров в микрорайоне Арбеково в Пензе.

Как сообщает пресс-служба пензенского пожарно-спасательного центра, инцидент произошел в ночь на 7 июня около 0:30. Местный житель возвращался домой с работы и провалился в коллектор теплотрассы. Самостоятельно выбраться он не мог, так как глубина составляла более 4 м, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Несколько людей стали свидетелями произошедшего, они вызвали спасателей. По приезде на место происшествия спасатели установили лестницу, спустились к провалившемуся мужчине и помогли ему подняться наверх. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

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