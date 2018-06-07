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Немецкая торговая сеть Lidl прекращает продажу сигарет в Нидерландах

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Фото: Global Look Press/Patrick Lefevre
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Из-за низкого спроса на сигареты нидерландские филиалы немецкой торговой сети Lidl исключат этот товар из своего ассортимента. Программу планируется реализовать к 2022 году.

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Магазины Lidl — единственные в Нидерландах, где посетители больше не смогут приобрести сигареты, передает ТАСС.

В последние годы продажи снизились и рентабельными не являются, в стране наблюдается четкая тенденция к отказу от курения, заявили представители сети.

«Мы не хотим противопоставлять себя складывающейся ситуации, поэтому сокращение продаж сигарет является для нас логичным шагом», — заявили в Lidl.

Статс-секретарь министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхёйс выразил надежду, что примеру Lidl последуют и другие торговые сети.

В начале июня стало известно, что мероприятия по созданию свободной от курения среды на Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года стартовали в Китае. 

Немногим ранее ВОЗ заявила, что потребление табака в мире снижается медленнее ожидаемых темпов.

В мае американские ученые выяснили, что финансовое вознаграждение является куда более эффективным способом бросить курить, чем никотиновые пластыри, электронные сигареты и другие существующие методы.

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