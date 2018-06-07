Запашный рассказал о работе с экс-солисткой «Ленинграда» Алисой Вокс

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в цирке занимается тем же, что и в рок-коллективе, — она поет. Об этом рассказал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Мы уже работаем почти месяц, и никто этого не скрывает. Алиса — многогранная артистка. <…> Там среди ее хитов есть как хиты с матом, так и без мата. Это лишь говорит о том, что она может выполнять различного рода задачи. Меня этот момент вообще никак не смущает», — рассказал он НСН.

Запашный добавил, что сам является поклонником «Ленинграда» и неоднократно бывал на концертах группы.

О том, что Вокс примет участие в спектаклях Большого Московского цирка на проспекте Вернадского «Эпицентр мира», стало известно 6 июня. Согласно данным на сайте госзакупок, певица за исполнение своих музыкальных произведений в цирке получит больше 1,2 млн рублей.