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ВОИР презентует фестиваль новых товаров и изобретений «Придумано в России»

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Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
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Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 13 июня презентует проект «Придумано в России» — фестиваль новых товаров и изобретений. Его проведение намечено с 4 по 6 ноября — во время празднования Дня народного единства. Организаторы планируют, что фестиваль станет ежегодным и будет включен в календарь международных инновационных форумов.

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«Дата эта выбрана неслучайно. Праздник напоминает нам о национально-освободительном движении 1612 года. Его успех вряд ли был бы возможен без орудий, сконструированных одним из первых российских изобретателей Андреем Чоховым», — отметил зампредседателя ЦС, исполнительный директор ВОИР Дмитрий Протасовский.

Мероприятие позволит промышленникам ознакомиться и протестировать новые товары, разработки, прототипы и готовые к запуску в производство изобретения, а также договориться о сотрудничестве с изобретателями.

«Важно отметить, что одной из ключевых задач перед организаторами стоит обеспечение для малых инновационных предприятий, производящих новые товары, и изобретателей бесплатного участия в фестивале», — отметил Протасовский.

В презентации фестиваля примут участие владельцы компаний, руководители инвестиционных фондов и банковских структур, представители Российской академии наук и органов государственного управления и сами изобретатели.

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