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США и китайская ZTE договорились о снятии ограничений

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Министерство торговли США достигло соглашения с китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE о снятии ограничений на ведение бизнеса с американскими компаниями.

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Об этом в четверг, 7 июня, сообщил телеканалу CNBC глава американского ведомства Уилбур Росс.

В рамках достигнутых договоренностей компания должна выплатить США $1 млрд и обязана в течение 30 дней изменить состав совета директоров и группы ключевых руководителей.

Также в состав ZTE включат надзорное подразделение, состав которого определит Вашингтон.

В апреле министерство торговли США лишило ZTE привилегий при поставках продукции в страну, а американским компаниям запретили продавать оборудование, произведенное корпорацией.

В своей продукции китайский производитель использует от 25 до 30% компонентов, покупаемых в США.

В январе производителя оштрафовали на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. 

3 мая стало известно, что Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителям смартфонов продавать свою продукцию в США. Среди них могут оказаться Huawei Technologies Co. и ZTE Corp, чью продукцию покупают военные.

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