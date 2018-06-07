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В Петербурге завершили ремонт участка набережной Фонтанки

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Капитальный ремонт участка набережной реки Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома №112 завершили в Санкт-Петербурге, в настоящее время там открыто движение транспорта.

Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Там пояснили, что в ходе ремонта соорудили новое свайное основание набережной, ростверк и железобетонную стенку.

«Проведен капремонт спуска к реке, тротуара и перильного ограждения вдоль стенки набережной. Выполнено переустройство инженерных коммуникаций, а также дорожные работы и благоустройство окружающей территории. На набережной нанесена дорожная разметка с выделенной полосой для движения велосипедов», — приводит сообщение телеканал «78».

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор не признал ни один из пляжей в Санкт-Петербурге пригодным для купания и соответствующим нормам санитарного законодательства. 

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