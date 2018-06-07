Похищенные у генералов 225 млн оказались бесхозными

Деньги, похищенные у бывшего замглавы управления специального строительства ФСБ, генерала Александра Пастушкова, оказались бесхозными. Сумма составила около 225 млн рублей.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, задержанные 38-летний уроженец Ростова-на-Дону Роман Галушко и его ровесник из Дагестана Магомед Гаджиев, у которых обнаружили средства, изменили свои показания и отказываются от сделанных ранее заявлений.

Бывший первый заместитель начальника Спецстроя России, генерал Александр Загорулько, на участке которого эти деньги откопали, о пропаже не заявлял. Его знакомый Пастушков сейчас находится на лечении после пыток бандитов, и про миллионы он пока не упоминал. Если экс-руководители госпредприятия продолжат отнекиваться, а обвиняемые скажут, что деньги им подкинули, то 225 млн, скорее всего, пойдут в доход государства, отмечает телеканал.

О задержании Галушко и Гаджиева в ходе совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии стало известно 5 июня. На допросе они рассказали, что 25 мая похитили Пастушкова и вывезли его за город, где пытали, чтобы выяснить, где хранятся деньги. Через несколько дней они отпустили мужчину, а сумму, как сообщал РЕН ТВ, откопали на загородной даче Загорулько. Последний находится под следствием за крупные хищения при строительстве военных объектов.