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Путина заинтересовал вопрос о говядине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Росси Владимир Путин во время «прямой линии» обратил внимание на вопрос «Почему мясо коровы называют говядиной?».

«Есть ясное понимание, что нужно делать»
Главные цитаты «прямой линии» Владимира Путина

Глава государства не смог ответить на него и переадресовал вопрос вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву. Тот также не знал ответа.

Между тем профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова рассказала «РИА Новости», что слово «говядина» является отсылкой к общеславянскому слову govedo.

Лингвист отметила, что оно означает «бык» или «крупный, рогатый скот». Она также предположила, что поскольку же на Руси преимущественно разводили коров, то наименование govedo распространились и на них. Отсюда и произошло слово «говядина».

В ходе «прямой линии» глава государства также рассказал о последней понравившейся шутке. Путин отметил, что недавно одно из популярных изданий в Германии опубликовало статью, в которой говорилось: «Президент США Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина». Если это совместить с ранней шуткой о влиянии Москвы на выборы в США, то «это вместе звучит достаточно смешно», резюмировал российский президент.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоялась в четверг, 7 июня. Ее продолжительность составила 4 часа 20 минут.

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