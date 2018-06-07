Путина заинтересовал вопрос о говядине

Президент Росси Владимир Путин во время «прямой линии» обратил внимание на вопрос «Почему мясо коровы называют говядиной?».

Глава государства не смог ответить на него и переадресовал вопрос вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву. Тот также не знал ответа.

Между тем профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова рассказала «РИА Новости», что слово «говядина» является отсылкой к общеславянскому слову govedo.

Лингвист отметила, что оно означает «бык» или «крупный, рогатый скот». Она также предположила, что поскольку же на Руси преимущественно разводили коров, то наименование govedo распространились и на них. Отсюда и произошло слово «говядина».

В ходе «прямой линии» глава государства также рассказал о последней понравившейся шутке. Путин отметил, что недавно одно из популярных изданий в Германии опубликовало статью, в которой говорилось: «Президент США Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина». Если это совместить с ранней шуткой о влиянии Москвы на выборы в США, то «это вместе звучит достаточно смешно», резюмировал российский президент.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоялась в четверг, 7 июня. Ее продолжительность составила 4 часа 20 минут.