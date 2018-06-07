Шесть человек пострадали после взрыва мины под маршруткой в ЛНР

Обстрел маршрутного такси с мирным населением произошел в четверг, 7 июня, в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) неподалеку от Славянска. Мина взорвалась прямо перед маршруткой во время движения. Пострадали шесть человек.

Автомобиль, в котором находились 12 человек, направлялся в сторону населенного пункта Голубовское. Серьезных повреждений никто из пассажиров не получил, но от осколков разбившихся стекол люди получили ссадины, сообщает телеканал «Звезда».

Ехавший в маршрутке мужчина рассказал, что, перед тем как произошел взрыв, микроавтобус обогнала легковая машина, после чего раздался свист. Взрыв был один. Под автомобилем послышалось шипение, и водитель транспортного средства незамедлительно эвакуировал всех пассажиров.

Сообщается, что неподалеку были слышны еще около шести взрывов.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил о потере Киевом контроля над Одессой. «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — написал он в соцсети.