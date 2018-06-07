«Газпром» не отдаст $2,6 млрд «Нафтогазу» до апелляции

Российская нефтегазовая компания «Газпром» считает, что у нее есть шансы на отмену решения стокгольмского арбитража по взысканию с компании $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

До рассмотрения апелляции Киеву платить не будут, сообщил замначальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

«У нас нет никакой уверенности, если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Кузнец добавил, что согласно правилам «Газпром» зарезервировал сумму, назначенную судом к погашению.

«Газпром не удовлетворен результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме, мы считаем, что оно вынесено с серьезными процессуальными нарушениями», — напомнил он.

Суд Стокгольма вынес решение по спору компаний в декабре прошлого и феврале текущего года, обязав российский концерн выплатить украинской стороне $2,56 млрд. В марте «Газпром» заявил, что решение создает дисбаланс в пользу Киева, и инициировал процедуру расторжения контрактов с Киевом на транзит и поставку газа, которые были предметом спора, а также обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции. 5 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.