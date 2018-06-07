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Первая специальная спартакиада по конному спорту пройдет в Приангарье

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Всероссийская спартакиада по конному спорту среди инвалидов впервые пройдет в Иркутской области. На турнире с 18 по 23 июня отберут кандидатов в сборную команду России на Всемирные летние специальные Олимпийские игры. 

Заявки подали девять команд — всего около 70 жителей восьми субъектов РФ — из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Бурятия и Башкортостан, Иркутской, Новосибирской и Владимирской областей, Красноярского края. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Соревнования проведут по нескольким дисциплинам конного спорта — выездке, английской езде, рабочей тропе, гонки вокруг шестов и гонки вокруг бочек. 

Ранее «Известия» писали, что российские ученые разрабатывают новейшие технические средства для помощи инвалидам, управление которыми будет осуществляться с помощью мозговых сигналов.

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