Первая специальная спартакиада по конному спорту пройдет в Приангарье

Всероссийская спартакиада по конному спорту среди инвалидов впервые пройдет в Иркутской области. На турнире с 18 по 23 июня отберут кандидатов в сборную команду России на Всемирные летние специальные Олимпийские игры.

Заявки подали девять команд — всего около 70 жителей восьми субъектов РФ — из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Бурятия и Башкортостан, Иркутской, Новосибирской и Владимирской областей, Красноярского края. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Соревнования проведут по нескольким дисциплинам конного спорта — выездке, английской езде, рабочей тропе, гонки вокруг шестов и гонки вокруг бочек.

Ранее «Известия» писали, что российские ученые разрабатывают новейшие технические средства для помощи инвалидам, управление которыми будет осуществляться с помощью мозговых сигналов.