Путин призвал избегать кампаний в борьбе с домогательствами

Защищать интересы всех категорий граждан необходимо, но не нужно превращать борьбу с домогательствами в кампании против кого-то конкретного. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

На вопрос журналистов, знает ли он об обвинениях в домогательствах в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Путин ответил, что «не слышал ничего об этой истории», и добавил, что для решения таких вопросов существует суд.

Путин напомнил о скандале с домогательствами в Голливуде.

«Возникает вопрос: а почему это сейчас только делается, почему не 10 лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось? Это, во-первых. Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию», — сказал Путин.